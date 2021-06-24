В число 100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина

Портал WhoScored оценил выступление футболистов на завершившемся накануне, 23 июня, групповом этапе чемпионата Европы — 2020.



Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, средняя оценка которого составила 8,84. В тройку лучших также вошли нападающий Португалии Криштиану Роналду и хавбек Нидерландов Френки де Йонг.



Лучшим из игроков сборной России, финишировавшей четвёртой в группе и покинувшей турнир, стал форвард Артём Дзюба. В топ-100 также вошёл полузащитник Далер Кузяев. При этом нападающий Бельгии Эден Азар оказался ниже обоих россиян, заняв лишь 98-е место.



Лучшие игроки группового этапа Евро-2020:



1. Кевин Де Брёйне (Бельгия) — 8,84

2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06

3. Френки де Йонг (Нидерланды) — 7,87

4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86

5. Мемфис Депай (Нидерланды) — 7,84

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77

7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77

8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75

9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58

10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55

…

84. Артём Дзюба (Россия) — 6,93

…

91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.