В число 100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина

Портал WhoScored оценил выступление футболистов на завершившемся накануне, 23 июня, групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, средняя оценка которого составила 8,84. В тройку лучших также вошли нападающий Португалии Криштиану Роналду и хавбек Нидерландов Френки де Йонг.
Лучшим из игроков сборной России, финишировавшей четвёртой в группе и покинувшей турнир, стал форвард Артём Дзюба. В топ-100 также вошёл полузащитник Далер Кузяев. При этом нападающий Бельгии Эден Азар оказался ниже обоих россиян, заняв лишь 98-е место.
Лучшие игроки группового этапа Евро-2020:
1. Кевин Де Брёйне (Бельгия) — 8,84
2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06
3. Френки де Йонг (Нидерланды) — 7,87
4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86
5. Мемфис Депай (Нидерланды) — 7,84
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77
7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77
8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75
9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58
10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55
…
84. Артём Дзюба (Россия) — 6,93
…
91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.
- 24 июня 2021
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