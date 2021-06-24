Бесард Сабович отреагировал на свой переход в «Химки»

Полузащитник Бесард Сабович прокомментировал свой переход в «Химки».



«Я очень счастлив оказаться здесь. Считаю, что попал в правильный клуб, где я смогу прогрессировать, как футболист, и главное — помогу развиваться команде. Огромный плюс, что здесь есть Филип Дагерстоль — тоже шведский футболист. С ним мне намного проще адаптироваться. Он рассказывал о клубе только хорошее, поэтому, считаю, что сделал правильный выбор. Повторюсь, очень рад оказаться здесь.



Я знаю, что это небольшой клуб, который стремится закрепиться в Премьер-Лиге. Тренерский штаб ставит интересный футбол. Несмотря на то, что команда небольшая, знаю, она хорошо играет против больших клубов. Также в «Химках» много молодых футболистов, которые здесь развиваются и могут вырасти в топ-игроков. Кажется, это основное, что я слышал о своём новом клубе.



Жду не дождусь, когда уже сыграю на «Арене Химки». Надеюсь, что болельщики смогут присутствовать на трибунах с первого матча. Верю, у нас получится великолепный сезон», — цитирует Сабовича пресс-служба «Химок».

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