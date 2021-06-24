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Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored
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Портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов завершившегося группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В составе оказались два соперника России по группе B — вратарь Финляндии Лукаш Градецки и защитник Дании Йоаким Мехле, забивший команде Станислава Черчесова один из мячей в матче 3-го тура (4:1).

Сборная группового этапа Евро: Лукаш Градецки (Финляндия, 7,5), Владимир Цоуфал (Чехия, 7,1), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,5), Дейли Блинд (Нидерланды, 7,2), Йоаким Мехле (Дания, 7,3), Иван Перишич (Хорватия, 7,4), Кевин Де Брёйне (Бельгия, 8,8), Френки де Йонг (Нидерланды, 7,9), Эмиль Форсберг (Швеция, 7,5), Криштиану Роналду (Португалия, 8,1), Мемфис Депай (Нидерланды, 7,8).

Фото: WhoScored

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