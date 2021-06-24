Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов перешёл в «Уфу»

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба башкирского клуба. 23-летний атакующий хавбек присоединился к новой команде на правах аренды с правом последующего выкупа.
Александр Саплинов является воспитанником клуба «Энергомаш». В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Ротор» и «Ростов». Он провёл шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 500 тыс.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 24 июня 2021
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