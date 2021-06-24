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Алюминиевая фигура Дзюбы вновь пострадала. Ранее она перенесла обезглавливание и поджог

Алюминиевая фигура Дзюбы вновь пострадала. Ранее она перенесла обезглавливание и поджог
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Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, установленная в Подольске после чемпионата мира — 2018, вновь пострадала.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в этот раз фигуру согнули. Мужчина, живущий в одном из соседних подъездов, направлялся домой, но не смог пройти мимо копии футболиста. Он «уложил» фигуру и ушёл.

Напомним, прошлым летом этой же фигуре Дзюбы оторвали голову. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо неё, а один из них справил на неё нужду. Произошедшим остались недовольны местные жители. Они обратились в полицию, и впоследствии провинившихся задержали.

Спустя несколько месяцев, в декабре прошлого года, эту фигуру подожгли. Неизвестный мужчина подошёл к ней, после чего она вспыхнула. Инцидент попал на камеру наблюдения.

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