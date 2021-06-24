Вратарь сборной Украины Бущан прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2020

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко стала одной из четырёх лучших сборных среди занявших в группах третьи места. Украинцам помогли результаты последнего тура в группе E: Испания разгромила Словакию (5:0), а Швеция одолела Польшу (3:2).

«Эмоции положительные, конечно, фортуна нам улыбнулась. Смотрел в компании Андрея Пятова и Марлоса. По телевизору показывали игру Испания — Словакия. На айпаде смотрели поляков со шведами. Сборная Швеции набрала семь очков в такой нелёгкой группе. Команда достойна уважения.



Мы перед этим надеялись, смотрели хорватов. Мы сидели на контроле, посматривали игры, надеялись на лучшее. Хотелось, чтобы мы решили этот исход на футбольном поле, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков.

Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Мы попытаемся исправить положение, в которое сами себя загнали. Будем настраивать себя. Мы и настраивали себя, просто что-то не получалось на футбольном поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба даёт нам второй шанс, мы должны попытаться им воспользоваться», — сказал Бущан в эфире программы «Великий футбол».

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.