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Артём Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2021

Артём Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020
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Нападающий сборной России Артём Дзюба отметился статистическим достижением на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

Как сообщает Opta, капитан национальной команды стал лидером этой стадии турнира по выигранным верховым единоборствам. За три тура он 25 раз превосходил соперников в этом показателе — на пять раз больше ближайших преследователей.

Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

В ходе группового этапа Евро сборная России дважды поразила ворота соперников. Один гол забил Алексей Миранчук, второй — Дзюба, реализовав пенальти.

Календарь Евро-2020
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