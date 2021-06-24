Дубль Косарева помог «Рубину» переиграть «Нижний Новгород»

Сегодня, 24 июня, состоялся товарищеский матч, в котором «Рубин» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
На 52-й минуте нападающий «Рубина» Кирилл Косарев открыл счёт. А на 60-й минуте форвард оформил дубль. Примечательно, что Косарев вышел на поле только после перерыва. На 73-й минуте нападающий «Нижнего Новгорода» Артём Галаджан отыграл один мяч.
По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон.
«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу без стыковых матчей, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.
- 24 июня 2021
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