Дубль Косарева помог «Рубину» переиграть «Нижний Новгород»

Сегодня, 24 июня, состоялся товарищеский матч, в котором «Рубин» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.



На 52-й минуте нападающий «Рубина» Кирилл Косарев открыл счёт. А на 60-й минуте форвард оформил дубль. Примечательно, что Косарев вышел на поле только после перерыва. На 73-й минуте нападающий «Нижнего Новгорода» Артём Галаджан отыграл один мяч.



По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон.



«Нижний Новгород» занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, но вышел в Российскую Премьер-Лигу без стыковых матчей, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не прошёл лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона критериям высшей лиги.