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«Чемпионат» проводит челлендж прогнозов на Eвро-2020 в Tiktok

«Чемпионат» проводит челлендж прогнозов на Eвро-2020 в Tiktok
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С 12 июня Чемпионат.com проводит челлендж прогнозов на Евро-2020. В рамках челленджа пользователи Tiktok записывают короткие креативные видео, в которых рассказывают, кто выиграет турнир, или кто станет лучшим бомбардиром, или какая сборная пропустит меньше всего мячей. Все ролики отмечены хэштегом #прогнознаeuro2020.

Редакция Чемпионат.com записала несколько тиктоков для запуска челленджа. Герои роликов звонят в UEFA с трибун, показывают футбольные трюки, читают рэп и даже сравнивают сборные с фруктами.

Видео с хэштегом #прогнознаeuro2020 посмотрели уже более 6,6 миллионов пользователей приложения. Челлендж продлится до 6 июля. Авторы лучших роликов получат призы от Чемпионат.com.

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