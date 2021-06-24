«Чемпионат» проводит челлендж прогнозов на Eвро-2020 в Tiktok
Поделиться
С 12 июня Чемпионат.com проводит челлендж прогнозов на Евро-2020. В рамках челленджа пользователи Tiktok записывают короткие креативные видео, в которых рассказывают, кто выиграет турнир, или кто станет лучшим бомбардиром, или какая сборная пропустит меньше всего мячей. Все ролики отмечены хэштегом #прогнознаeuro2020.
Редакция Чемпионат.com записала несколько тиктоков для запуска челленджа. Герои роликов звонят в UEFA с трибун, показывают футбольные трюки, читают рэп и даже сравнивают сборные с фруктами.
Видео с хэштегом #прогнознаeuro2020 посмотрели уже более 6,6 миллионов пользователей приложения. Челлендж продлится до 6 июля. Авторы лучших роликов получат призы от Чемпионат.com.
Комментарии
- 24 июня 2021
-
14:27
-
14:25
-
14:12
-
13:50
-
13:33
-
13:25
-
13:11
-
13:11
-
12:52
-
12:52
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:54
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:50
-
08:30
-
08:27
-
07:45
-
06:52
-
05:48
Партнерский контент