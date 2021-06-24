Марко Арнаутович, которым интересовались «Краснодар» и «Динамо», перейдёт в «Болонью»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, который в течение последних двух с половиной лет выступал в Китае за «Шанхай СИПГ», продолжит карьеру в Италии.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 32-летний футболист перейдёт в «Болонью». Ожидается, что он подпишет контракт, рассчитанный на три года. По условиям соглашения Марко будет получать € 2,7 млн за сезон.
Арнаутович начинал карьеру в «Твенте», после чего выступал за «Интер», «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», а в 2019 году перебрался в Китай. В сборную Австрии вызывается с 2008 года. В настоящее время с национальной командой выступает на чемпионате Европы — 2020. Австрийцы преодолели групповой этап и в 1/8 финала сыграют с Италией.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Арнаутовичем интересуются «Краснодар» и «Динамо».
- 24 июня 2021
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