«Ливерпуль» продлил контракт с вратарём Келлехером

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарём Кивином Келлехером.



«Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что всё позади. Для меня это хороший шаг. «Ливерпуль» — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать», — сказал Кивин.



Келлехер попал в систему «Ливерпуля» в 2015 году. В настоящее время вызывается в молодёжную сборную Ирландии. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл два матча в английской Премьер-лиге и пропустил один мяч. Также на его счету две встречи в Лиге чемпионов и один пропущенный гол.

Видео сейва Келлехера в матче с «Вулверхэмптоном»: