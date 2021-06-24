«Ливерпуль» продлил контракт с вратарём Келлехером

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с вратарём Кивином Келлехером.
«Я счастлив, что наконец продлил контракт. Переговоры длились несколько месяцев, и я рад, что всё позади. Для меня это хороший шаг. «Ливерпуль» — большой клуб, и для меня честь быть здесь. Так что я был рад, когда появилась возможность остаться в команде ещё на несколько лет. Хочу продолжать прогрессировать», — сказал Кивин.
Келлехер попал в систему «Ливерпуля» в 2015 году. В настоящее время вызывается в молодёжную сборную Ирландии. В минувшем сезоне 22-летний голкипер провёл два матча в английской Премьер-лиге и пропустил один мяч. Также на его счету две встречи в Лиге чемпионов и один пропущенный гол.
Видео сейва Келлехера в матче с «Вулверхэмптоном»:
- 24 июня 2021
-
16:08
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:19
-
15:15
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:27
-
14:25
-
14:12
-
13:50
-
13:33
-
13:25
-
13:11
-
13:11
-
12:52
-
12:52
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:54
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
09:21