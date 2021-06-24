Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в группах на Евро-2020

Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в своих группах на чемпионате Европы – 2020.
Группа А: Турция (0 очков);
Группа B: Россия (3);
Группа С: Северная Македония (0);
Группа D: Шотландия (1);
Группа Е: Польша (1);
Группа F: Венгрия (2).
Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.
- 24 июня 2021
-
16:08
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:19
-
15:15
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:27
-
14:25
-
14:12
-
13:50
-
13:33
-
13:25
-
13:11
-
13:11
-
12:52
-
12:52
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:54
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
09:21