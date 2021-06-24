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Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в группах на Евро-2020

Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в группах на Евро-2020
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Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в своих группах на чемпионате Европы – 2020.

Группа А: Турция (0 очков);
Группа B: Россия (3);
Группа С: Северная Македония (0);
Группа D: Шотландия (1);
Группа Е: Польша (1);
Группа F: Венгрия (2).

Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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