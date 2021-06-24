Александр Головин — лучший по преодолённой дистанции на групповом этапе Евро-2020

Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей.



Как сообщает пресс-служба УЕФА, 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км. Второе место занимает полузащитник Чехии Томаш Соучек (35,1), третье — хавбек Венгрии Адам Надь (34,8).



В топ-6 по этому показателю также входят Йозуа Киммих (Германия, 33,7 км), Марсель Забитцер (Австрия, 33,7 км) и Владимир Цоуфал (Чехия, 33,6 км).



Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

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