Артём Дзюба больше всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте представил статистические показатели футболистов по итогам завершившегося группового этапа чемпионата Европы — 2020.



В офсайд чаще всех попадал нападающий сборной России Артём Дзюба — семь раз. У ближайших преследователей — форвардов Ромелу Лукаку (Бельгия), Бурака Йылмаза (Турция) и Марио Гаврановича (Швейцария) — этот показатель почти в два раза ниже. Они оказывались вне игры четыре раза.



Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

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