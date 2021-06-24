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Артём Дзюба больше всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2021

Артём Дзюба больше всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2020
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УЕФА на своём официальном сайте представил статистические показатели футболистов по итогам завершившегося группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В офсайд чаще всех попадал нападающий сборной России Артём Дзюба — семь раз. У ближайших преследователей — форвардов Ромелу Лукаку (Бельгия), Бурака Йылмаза (Турция) и Марио Гаврановича (Швейцария) — этот показатель почти в два раза ниже. Они оказывались вне игры четыре раза.

Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Календарь Евро-2020
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