Губерниев — об отмене выездного гола в еврокубках: будет оборона и скучный футбол

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене УЕФА правила выездного гола в еврокубках. Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

«Торжество футбольной бюрократии, которая имитирует работу в комитетах УЕФА. Как правило золотого гола, думали, что будет торжество атаки. В итоге никто атаковать не хотел. Так будет и на этот раз. Оборона и скучный футбол», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признаётся тот коллектив, который забил больше голов в гостях.