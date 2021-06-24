Моуринью и Мхитарян уладили в «Роме» конфликт со времён «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и полузащитник команды Генрих Мхитарян уладили конфликт, который возник во времена совместной работы в «Манчестер Юнайтед», информирует Corriere dello Sport.

В начале 2018 года Мхитарян из-за конфликта с Моуринью был вынужден покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Арсенал». Однако сейчас стороны уладили разногласия, и португальский специалист настаивает на том, чтобы Генрих остался в «Роме».

В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года он вызывается в национальную команду Армении.

Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.