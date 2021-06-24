Рэпер L'One назвал Дзюбу инфантильным ребёнком

Российский рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, назвал капитана сборной России Артёма Дзюбу инфантильным ребёнком.
Артист репостнул к себе в «твиттер» видеоролик с мотивационной речью капитана сборной Венгрии Адама Салаи перед матчем Евро-2020 с Германией (2:2), подписав запись: «Это — кино, конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребёнок».
Напомним, сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах. Венгрия также вылетела с континентального первенства, набрав два очка в «группе смерти» с Францией, Германией и Португалией.
- 24 июня 2021
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