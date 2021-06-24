Шалимов раскритиковал отмену правила выездного гола

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подверг критике решение УЕФА об отмене правила выездного гола. Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

«Я этот вердикт не поддерживаю. Мне кажется, что, когда ты играешь дома на заполненном стадионе, должен иметь преимущество, иначе болельщики поймут, что нет разницы, играть дома или на выезде. Вспоминается противостояние «Реала» и мёнхенгладбахской «Боруссии» в 1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86. В первом матче немцы на своей арене одержали победу — 5:1, а на ответную игру приехали, что называется, «на отдыхе». Но мадридцам нужно было забить четыре на «Сантьяго Бернабеу», чтобы пройти дальше, и это все понимали. В итоге «Реал» добился своей цели, вышел в четвертьфинал. Представьте, если бы «правила выездного гола» не существовало и «Боруссия» выиграла бы по пенальти? Вышло бы не совсем справедливо. Потому преимущество своего поля должно быть всегда. И в современном футболе такие примеры есть, например встреча «ПСЖ» и «Барселоны» в Лиге чемпионов», — приводит слова Шалимова RT.

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признаётся тот коллектив, который забил больше голов в гостях.