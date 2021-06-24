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Златко Далич: сборной Хорватии есть что противопоставить Испании

Златко Далич: сборной Хорватии есть что противопоставить Испании
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем противостоянии 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Испании.

«Мы сыграем с сильнейшим из возможных оппонентов. Против сборной Швеции было бы полегче, но что уж теперь поделаешь?

Испанцы продемонстрировали высокий уровень игры. У них молодая, быстрая, энергичная команда. Футбол в её исполнении начинается с прессинга на чужой половине поля и базируется на комбинационной игре с большим количеством передач. Нужно хорошо подготовиться. Но и у нас есть свои козыри — им тоже будет нелегко.

Предстоит очень энергозатратный матч. Нам есть что противопоставить. Мы продемонстрировали это во второй нашей очной встрече в Лиге наций, но сейчас у них уже другая команда. Нужно быть внимательными при их прессинге, не терять мяч. И, конечно же, будет тяжело, если играть только от обороны. Необходимо будет атаковать.

Наши болельщики очень много значат для нас — важно чувствовать их присутствие и поддержку. Знаю, что хорватских болельщиков будет много, и они помогут нам обыграть сборную Испании», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

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