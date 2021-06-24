4 игрока РПЛ отметились результативными действиями на групповом этапе Евро-2020
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Четыре футболиста, выступающие в Российской Премьер-Лиге, отметились результативными действиями на групповом этапе чемпионата Европы – 2020.
Голы:
- Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба – в матче с Данией (1:4);
- Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич – в матче с Шотландией (3:1);
- Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон – в матче с Польшей (3:2).
Результативные передачи:
- Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба – на Миранчука в матче с Финляндией (1:0);
- Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус – на Линетти в матче со Словакией (1:2).
Напомним, сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
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