Лидер сборной Швеции признался, что считает Украину удачным жребием в 1/8 финала Евро-2020
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг высказался о предстоящем противостоянии с национальной командой Украины на стадии 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.
«Хорватия и Бельгия – две масштабные команды. Получить Украину – это плюс. Я не хочу сглазить, а потом вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грознее.
У Украины есть топ-игроки: Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда, умеющая контратаковать. Они играют в симпатичный футбол, поэтому матч будет непростой. У них есть хорошие исполнители, но наша цель – пройти дальше», — приводит слова Форсберга Dn.se.
Встреча национальных команд Швеции и Украины пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.
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