Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» завершил турне чемпионского кубка РПЛ по городам России

«Зенит» завершил турне чемпионского кубка РПЛ по городам России
Комментарии

«Зенит» организовал турне чемпионского кубка Российской Премьер-Лиги по городам страны. В период с 12 по 24 июня трофей впервые представили во Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре на городских площадях и футбольных фан-зонах. Выставки чемпионского кубка посетило более 5 тыс. человек, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из Санкт-Петербурга обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021