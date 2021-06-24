«Зенит» завершил турне чемпионского кубка РПЛ по городам России

«Зенит» организовал турне чемпионского кубка Российской Премьер-Лиги по городам страны. В период с 12 по 24 июня трофей впервые представили во Владивостоке, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде и Самаре на городских площадях и футбольных фан-зонах. Выставки чемпионского кубка посетило более 5 тыс. человек, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Фото: Пресс-служба «Зенита»
Фото: Пресс-служба «Зенита»
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из Санкт-Петербурга обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).
- 24 июня 2021
-
20:41
-
20:31
-
20:17
-
19:57
-
19:52
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:22
-
18:03
-
17:47
-
17:35
-
17:31
-
17:23
-
17:20
-
17:07
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:37
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:19
-
15:15
-
15:05