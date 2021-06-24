Роналду тепло поблагодарил иранца Даеи за поздравления с рекордом по голам за сборную
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил бывшему иранскому футболисту Али Даеи, который поздравил звезду с повторением его мирового рекорда по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Даеи назвал Криштиану великим чемпионом и заботливым гуманистом.
«Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от тёплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи», – написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Роналду оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2). Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.
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