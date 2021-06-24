Гол Мамаева помог «Ростову» сыграть вничью в товарищеском матче с венгерским клубом

«Ростов» провёл контрольный матч с венгерским клубом «Фехервар». Встреча завершилась с ничейным счётом 2:2.

В матче с «Фехерваром» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выпустил два разных состава на оба тайма. Ростовчане пропустили дважды уже к 5-й минуте встречи. Голы забили украинский хавбек Иван Петряк (на 2-й минуте) и венгерский полузащитник Палко Дардаи (на 5-й минуте).

На 28-й минуте «Ростову» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу хавбека Павла Мамаева. Игрок успешно реализовал пенальти. На 55-й минуте номинальные гости установили паритет. Автором гола стал полузащитник Кирилл Фольмер.

28 июня «Ростов» проведёт товарищеский матч с загребским «Динамо». Новый сезон РПЛ ростовчане начнут матчем с московским «Динамо».