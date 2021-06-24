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Гол Мамаева помог «Ростову» сыграть вничью в товарищеском матче с венгерским клубом

Гол Мамаева помог «Ростову» сыграть вничью в товарищеском матче с венгерским клубом
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«Ростов» провёл контрольный матч с венгерским клубом «Фехервар». Встреча завершилась с ничейным счётом 2:2.

В матче с «Фехерваром» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выпустил два разных состава на оба тайма. Ростовчане пропустили дважды уже к 5-й минуте встречи. Голы забили украинский хавбек Иван Петряк (на 2-й минуте) и венгерский полузащитник Палко Дардаи (на 5-й минуте).

На 28-й минуте «Ростову» удалось сократить отставание в счёте благодаря голу хавбека Павла Мамаева. Игрок успешно реализовал пенальти. На 55-й минуте номинальные гости установили паритет. Автором гола стал полузащитник Кирилл Фольмер.

28 июня «Ростов» проведёт товарищеский матч с загребским «Динамо». Новый сезон РПЛ ростовчане начнут матчем с московским «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 июня 2021, четверг. 19:00 МСК
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Петряк – 2'   2:0 Дардаи – 5'   2:1 Мамаев – 28' (пен)   2:2 Фольмер – 55'
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