В Роналду бросили бутылку колы во время матча Португалия — Франция

В нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду бросили с трибун бутылку колы во время того, как футболист праздновал взятие ворот. Это произошло в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Франции (2:2). Фотоснимок эпизода в своём «твиттере» разместило издание RMC Sport.
Ранее звезда португальской сборной Криштиану Роналду на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) призвал отказаться от колы в пользу воды, отодвинув от себя бутылки спонсорского напитка Евро. Этот перформанс вызвал немалый резонанс.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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