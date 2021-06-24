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«Вест Хэм» планирует отказаться от Крала из-за его игры на Евро-2020

«Вест Хэм» планирует отказаться от Крала из-за его игры на Евро-2020
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал имеет шансы оказаться вне трансферных целей «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб планирует обратить внимание на других игроков этой позиции, так как их не впечатлила игра Крала на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.

На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему матчу 1/8 финала турнира со сборной Нидерландов. Игра пройдёт 27 июня.

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