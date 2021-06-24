В. Березуцкий заявил, что травмы — единственная проблема Васина

Тренер «Краснодара» и бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий назвал единственную проблему бывшего партнёра по команде Виктора Васина.

«Витя Васин — очень хороший футболист, по-моему. Когда мы заканчивали, он по своему уровню был прямо за нами, если сравнивать его с остальными защитниками РПЛ. Единственные его проблемы — травмы. После них он очень тяжело восстанавливался. Но сейчас он более-менее выправляется.

Нужно понимать, что после тяжёлых травм, чтобы вернуть себе форму и былой уровень, нужно год или полтора, после этого всё вернётся на 80-90% прежних кондиций. До 100% не вернётся никогда», — сказал Березуцкий в видео YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.