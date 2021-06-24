В. Березуцкий заявил, что травмы — единственная проблема Васина

Тренер «Краснодара» и бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий назвал единственную проблему бывшего партнёра по команде Виктора Васина.
«Витя Васин — очень хороший футболист, по-моему. Когда мы заканчивали, он по своему уровню был прямо за нами, если сравнивать его с остальными защитниками РПЛ. Единственные его проблемы — травмы. После них он очень тяжело восстанавливался. Но сейчас он более-менее выправляется.
Нужно понимать, что после тяжёлых травм, чтобы вернуть себе форму и былой уровень, нужно год или полтора, после этого всё вернётся на 80-90% прежних кондиций. До 100% не вернётся никогда», — сказал Березуцкий в видео YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 24 июня 2021
-
23:23
-
23:07
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:13
-
22:07
-
21:54
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:20
-
21:06
-
20:41
-
20:31
-
20:17
-
19:57
-
19:52
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
18:51
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:22
-
18:03
-
17:47
-
17:35
-
17:31
-
17:23