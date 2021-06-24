«Химки» объявили о трансферах трёх футболистов

«Химки» пополнили состав команды тремя новичками. Контракты с клубом подписали вратарь Виталий Сычёв, полузащитник Артём Соколов и нападающий Илья Садыгов.
21-летний Сычёв перешёл в «Химки» из «Тамбова». Вратарь начинал заниматься футболом в Барнауле, после чего переехал в Москву и тренировался в структуре столичного «Локомотива». В 2019 году перешёл в «Тамбов» и прошедшей весной дебютировал в РПЛ, проведя 4 матча.
18-летний Соколов — воспитанник академии «Чертаново». Дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 2019 года, выйдя на замену в матче с «Химками». В минувшем сезоне ФНЛ полузащитник провёл за московский клуб 14 матчей и забил 3 гола.
20-летний Садыгов был капитаном «Олимпа-Долгопрудного» в завершившемся сезоне ПФЛ. Нападающий принял участие в 23 матчах первенства и двух встречах Кубка России, отличившись четыре раза.
- 24 июня 2021
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