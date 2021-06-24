Экс-игрок «Спартака» Мельгарехо покинет аргентинский «Расинг»

Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо близок к уходу из аргентинского «Расинга», информирует TyC Sports.

Действующий контракт Мельгарехо с «Расингом» действует до конца 2022 года, но футболист хочет досрочно прекратить сотрудничество уже этим летом, так как недоволен своим положением в команде. Лоренсо планирует присоединиться к другому аргентинскому клубу – «Ланус».

В сезоне-2020/2021 Мельгарехо провёл в составе «Расинга» 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Мельгарехо выступал за «Кубань» с 2013 по 2015 год, после чего перешёл в московский «Спартак», цвета которого защищал до лета 2020 года. За это время 30-летний парагваец принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.