Губернатор Петербурга Беглов: футбол в коронавирусе не виноват

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в растущей статистике по коронавирусу не стоит винить футбольные матчи в северной столице.

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, мы бы жили по-другому. Футбол не виноват — пришёл новый штамм», — цитирует Беглова 78.ru.

По словам губернатора, на футбол в Петербург приехали всего 5000 человек. При этом все они предоставили необходимые справки в аэропорту. А практически весь обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры заранее привились. Как отметил губернатор, строгие меры соблюдались в том числе на территории фан-зон.

Сообщалось, что финские футбольные болельщики, возвращающиеся из России после матчей Евро-2020, вызвали всплеск случаев заболевания коронавирусом в своей стране.