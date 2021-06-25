Бывшая жена Аршавина ответила на обвинение в краже миллионов рублей у футболиста

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, ответила на обвинения матери футболиста в краже большой суммы денег.
«У нас была тумбочка. Мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас всё крутится вокруг того, что я что-то украла. Знаете, что я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи — ну взяла три миллиона и потратила – ты простишь! Это же твоя жена!
В начале отношений всё было прекрасно, он не жалел денег. Не обратил бы внимания и на эти три миллиона, если бы не его мама. Именно свекровь настроила Андрея против меня и обвинила в воровстве. Поэтому не простил! Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. У неё было два брака. И мечта всей её жизни — чтобы Андрей был при ней. Она говорит ему, мол, ты будешь удачлив, а эти жёны тебе только мешают», — сказала Казьмина в выпуске на YouTube-канале «Лучше правду».
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