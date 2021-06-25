Фетисов прокомментировал зарплату Черчесова в сборной России

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал зарплату главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«2,5 млн евро в год и последнее место в группе? А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. И потолок зарплат вводить, и другие составляющие.
У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация? Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся. Но ещё раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».
Напомним, сборная разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020 и заняла последнее, четвёртое место в группе. Российскую команду по дополнительным показателям опередили датчане и Финляндия. Таким образом, она вылетела из турнира.
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