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Дуглас Сантос назвал задачи «Зенита» на следующий сезон

Дуглас Сантос назвал задачи «Зенита» на следующий сезон
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос перечислил цели и задачи сине-бело-голубых на сезон-2021/2022.

«Впереди у нас вновь три турнира — чемпионат России, Кубок страны и Лига чемпионов. Ещё матч за Суперкубок. Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами. Сейчас всё внимание сконцентрировано на сборах — работаем без устали день за днём, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле все, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Также футболист защищал цвета «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранады» и «Наутико Ресифи».

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