«Реал» не продаст Марсело этим летом и сделает его капитаном клуба

Защитник Марсело не покинет «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сообщается, что Марсело считается ключевым игроком команды Карло Анчелотти и в руководстве «Королевского клуба» в нём никогда не сомневались. Отмечается, что Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне, и он счастлив остаться в клубе.
Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании бразилец принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Также на его счету 1 передача в 2 матчах в Лиге чемпионов.
По итогам сезона 2020/21 «Реал» занял второе место в Примере и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
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