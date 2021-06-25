Вейналдум призвал УЕФА останавливать матчи в случае расистских выкриков с трибун
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Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум призвал УЕФА останавливать матчи в случае расистских выкриков на трибунах.
«УЕФА должен играть ведущую роль, и он должен быть тем, кто скажет: «Да, игра будет приостановлена». Я никогда не испытывал этого чувства и надеюсь, что никогда не почувствую его. Я не знаю, как бы я отреагировал. Сначала я думал, что не уйду с поля, но теперь я думаю иначе. В такие моменты нужно подходить к арбитру со своими товарищами по команде и принимать решение. Но я думаю, что все согласны с тем, что именно УЕФА должен защищать игроков», — приводит слова Вейналдума Marca.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Нидерландов заняла первое место. В 1/8 финала команда сыграет с Чехией.
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