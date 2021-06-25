Флорентино Перес о Суперлиге: футбол теряет интерес, у него нет привлекательности

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о проекте Суперлиги и ситуации в футболе.
«Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы её купили. Например, «Севилья» и «Вильярреал» будут иметь своё место… Зрители уходят, и нам придётся начать с тех клубов, у которых больше поклонников. У «Ромы» нет такой же привлекательности, как у «Манчестер Юнайтед».
Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает".
Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. УЕФА угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга», — приводит слова Переса Marca.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.\
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