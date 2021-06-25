Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен: перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел 2 кг салями, 2 круассана и выпил много колы

Ловрен: перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел 2 кг салями, 2 круассана и выпил много колы
Комментарии

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен вспомнил интересую ситуацию перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Франции.

«Я не знаю, как Брозовичу удаётся столько есть. Перед финалом чемпионата мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил много кока-колы. Потом без проблем пробежал 15 км. Если бы я съел столько же, сколько он, мне понадобилось бы четыре дня, чтобы поправиться. Я спросил его, как ему это удалось, и он указал на небо и ответил: «Салями, салями!» — приводит слова Ловрена Football Italia.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сборная Хорватии проиграла Франции со счётом 2:4.

На Евро-2020 сборная Хорватии заняла второе место. В 1/8 финала турнира команде предстоит провести матч со сборной Испании.

Новость по теме
Ловрен пропустит следующий матч сборной Хорватии на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021