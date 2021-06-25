Лионель Месси и «Барселона» всё ещё не договорились о продлении контракта

Нападающий Лионель Месси и «Барселона» всё ещё не договорились об условиях нового контракта, сообщает AS.

Ранее ожидалось, что «Барселона» объявит о продлении контракта с аргентинским форвардом 24 июня, однако этого не произошло. Отмечается, дело в том, что между сторонами ещё нет соглашения. При этом, сообщается, что Месси готов пойти на сокращение зарплаты, однако по нескольким пунктам так и нет договорённости.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.