Агент Лукаса Торрейры заявил, что его клиент получил предложение из России

Агент 25-летнего уругвайского опорного хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
«Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас желает выступать именно в Серии А. «Арсенал» уже разобрался в ситуации, и теперь они нам помогут», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на TMW.
Как отмечает сам журналист, один из претендентов на Торрейру – это римский «Лацио», который пока не вступил в переговоры с «Арсеналом», который запрашивает за игрока € 20 млн.
В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
- 25 июня 2021
-
05:40
-
05:36
-
05:18
-
04:59
-
04:37
-
04:16
-
03:59
-
03:32
-
03:08
-
02:45
-
02:20
-
01:55
-
01:43
-
01:23
-
00:58
-
00:55
-
00:50
-
00:43
-
00:38
-
00:31
-
00:14
-
00:09
- 24 июня 2021
-
23:50
-
23:23
-
23:07
-
22:56
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:13
-
22:07
-
21:54
-
21:32