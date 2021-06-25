Агент Лукаса Торрейры заявил, что его клиент получил предложение из России

Агент 25-летнего уругвайского опорного хавбека лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

«Торрейра хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас желает выступать именно в Серии А. «Арсенал» уже разобрался в ситуации, и теперь они нам помогут», — приводит слова представителя Торрейры журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на TMW.

Как отмечает сам журналист, один из претендентов на Торрейру – это римский «Лацио», который пока не вступил в переговоры с «Арсеналом», который запрашивает за игрока € 20 млн.

В минувшем сезоне Торрейра на правах аренды выступал за мадридский «Атлетико», в составе которого он провёл 26 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.