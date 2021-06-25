Маттеус: если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус разочарован отсутствием игрового времени у 21-летнего вингера сборной Англии Джейдона Санчо, который выступает в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

«Санчо был одним из лучших игроков Бундеслиги за последние два года. Если он недостаточно хорош для сборной Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт! Это удивило бы многих в Германии», — цитирует Маттеуса Goal.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.