Определён первый финалист Кубка Стэнли, УЕФА утвердил важное изменение. Главное к утру

В плей-офф НХЛ определён первый финалист, в УЕФА внесли важное изменение в правила проведения еврокубковых встреч, а сборная России отметилась статистическим достижением на Евро-2020. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв «Вегас» со счётом 4-2 в серии.
2. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках.
3. Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в группах на Евро-2020.
4. «Рады услужить». Шведский посол подшутил над выходом сборной Украины в плей-офф Евро-2020.
5. В число 100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина.
6. В Роналду бросили бутылку колы во время матча Португалия — Франция.
7. В Финляндии наблюдается рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России.
8. Александр Головин — лучший по преодолённой дистанции на групповом этапе Евро-2020.
9. Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб.
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