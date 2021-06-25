Определён первый финалист Кубка Стэнли, УЕФА утвердил важное изменение. Главное к утру

В плей-офф НХЛ определён первый финалист, в УЕФА внесли важное изменение в правила проведения еврокубковых встреч, а сборная России отметилась статистическим достижением на Евро-2020. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв «Вегас» со счётом 4-2 в серии.

2. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках.

3. Сборная России стала лучшей среди команд, занявших четвёртые места в группах на Евро-2020.

4. «Рады услужить». Шведский посол подшутил над выходом сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

5. В число 100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина.

6. В Роналду бросили бутылку колы во время матча Португалия — Франция.

7. В Финляндии наблюдается рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России.

8. Александр Головин — лучший по преодолённой дистанции на групповом этапе Евро-2020.

9. Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб.