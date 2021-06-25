BBC опубликовал символическую сборную лучших игроков группового этапа Евро-2020

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC на официальном сайте опубликовала символическую сборную лучших игроков завершившегося группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020.
В сборную лучших включались игроки, которые провели не менее 60 минут в двух из трёх встреч на турнире.
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне занимает первое место среди всех игроков со средним баллом 8,36, но в команде не нашлось места для лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду или любых игроков из Англии, Шотландии и Уэльса.
Фото: bbc.com
Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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