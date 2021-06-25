В медицинском штабе «Динамо» произошли изменения
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Медицинский штаб московского «Динамо» претерпел изменения, сообщает пресс-служба клуба. Александр Родионов теперь является главным врачом команды, а помогает ему Михаил Малышев. Ранее он уже работал в основе врачом по функциональной диагностике, а в минувшем сезоне трудился в «Динамо-2».
Динамовцы будут готовиться в Котмюле до 4 июля и за это время проведут четыре контрольные встречи. Соперниками москвичей станут румынский ЧФР (26 июня), чешское «Динамо Ческе-Будеёвице» (30 июня), кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля).
По итогам сезона-2020/2021 «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
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