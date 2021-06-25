«Спартак» отправился на предсезонный сбор в Австрию

«Спартак» вылетел на первый предсезонный сбор, который пройдёт в Австрии, сообщает пресс-служба красно-белых. Новый главный тренер Руй Витория выбрал для него следующих футболистов:
вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов;
защитники — Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
полузащитники — Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
нападающие — Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
29 июня в 18:30 мск команда сыграет с «Нефтчи». Клуб из Баку впервые с 2013 года стал чемпионом Азербайджана и выступит в квалификации Лиги чемпионов. 2 июля (18:30 мск) соперником «Спартака» станет клуб «Браво» из Любляны, который занял пятое место в чемпионате Словении. В последний день сбора, 5 июля, (14:00 мск) красно-белые встретятся с «Шибеником» — 6-й командой Хорватии по итогам прошедшего сезона.
- 25 июня 2021
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