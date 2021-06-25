Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.
24 июня нападающий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал свой 34-й день рождения. Первыми его поздравили футболисты сборной Аргентины, в расположении которой Месси пребывает на Кубке Америки.
- 25 июня 2021
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