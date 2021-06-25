«Краснодар» ведёт переговоры с бывшим нападающим «Атлетико»

«Краснодар» может усилить линию атаки в летнее трансферное окно в преддверии сезона-2021/2022.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», «быки» ведут переговоры с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Борре. У 25-летнего колумбийского футболиста истекает контракт с клубом, и в случае договорённости он присоединится к краснодарской команде бесплатно, на правах свободного агента.



Отмечается, что «Краснодару» придётся столкнуться с конкуренцией в попытке подписать Борре. Переговоры с игроком также начал «Бешикташ».



Борре начинал карьеру на родине, после чего перебрался в мадридский «Атлетико». Из стана «матрасников» уходил в аренду в родной клуб и в «Вильярреал». За «Ривер Плейт» выступает с 2017 года. В этом сезоне форвард провёл 13 матчей в аргентинской Примере, забил восемь голов и отдал один результативный пас.

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