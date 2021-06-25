«У сборной России не было «инстинкта убийцы». Кудряшов – о причинах провала на Евро-2020

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов назвал главные причины провала сборной России на чемпионате Европы – 2020.



«Тут не может быть объективного ответа, здесь каждый может высказывать только своё мнение. Потому что невозможно найти одну единственную причину. Я думаю, самое главное – то, что именно футболисты, мы, игроки, не смогли показать свой максимум.



Физически, тактически мы были хорошо готовы. Но ментально — нет. Каждый по отдельности не смог показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум? Я не принимал участия в первых двух играх, но был в команде и следил за играми со стороны. Бельгия победила нас в первой игре 3:0. Через пару лет кто-нибудь, кто игру не смотрел, откроет статистику и скажет — да у них там, судя по счёту, вообще вариантов не было. А они были. Мы сами себе привезли голы. Так же и в третьей игре. А на этом уровне подобное не прощают.



У нас не было инстинкта убийцы. В психологии убийцы, если у хищников есть возможность, они убивают свою жертву. В футболе так же. Либо «убиваешь» ты, либо «убивают» тебя. Это я уже больше говорю о заключительной игре. Я повторю, это моё личное мнение: в матче с Данией мы до их гола должны были забивать, и тогда игра, уверен, сложилась бы по-другому. Но мы сейчас можем только говорить «бы», «если бы»… Всё, что произошло, уже произошло.



На чемпионате мира было больше игроков в команде, у которых были настоящие лидерские качества. Их было 6-7 человек. И не только те, кто был на поле, но и те, кто был на скамейке запасных. Это, наверное, самое главное отличие той команды от этой» — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда».

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