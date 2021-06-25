«Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов продать 31-летнего футболиста. Также «молотобойцы» выслушают предложения по форварду Фелипе Андерсону, выступавшему на правах аренды за «Порту», защитнику Уинстону Риду и нападающему Шандре Силве.



Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины, с которой в настоящее время выступает на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф турнира, где сыграет со Швецией.

Видео гола «Вест Хэма» после передачи Ярмоленко: