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«Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко

«Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов продать 31-летнего футболиста. Также «молотобойцы» выслушают предложения по форварду Фелипе Андерсону, выступавшему на правах аренды за «Порту», защитнику Уинстону Риду и нападающему Шандре Силве.

Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины, с которой в настоящее время выступает на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф турнира, где сыграет со Швецией.

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Видео гола «Вест Хэма» после передачи Ярмоленко:

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