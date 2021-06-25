«Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов продать 31-летнего футболиста. Также «молотобойцы» выслушают предложения по форварду Фелипе Андерсону, выступавшему на правах аренды за «Порту», защитнику Уинстону Риду и нападающему Шандре Силве.
Ярмоленко начинал карьеру в «Десне», после чего 11 лет защищал цвета киевского «Динамо». В 2017 году перешёл в дортмундскую «Боруссию», а спустя год — в «Вест Хэм». С 2009 года Андрей вызывается в сборную Украины, с которой в настоящее время выступает на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф турнира, где сыграет со Швецией.
Видео гола «Вест Хэма» после передачи Ярмоленко:
- 25 июня 2021
-
13:24
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:20
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
09:22
-
09:02
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:12
-
05:59
-
05:40
-
05:36
-
05:18
-
04:59
-
04:37
-
04:16
-
03:59