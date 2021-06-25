Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 116 млн
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Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити», сообщает talkSPORT. Сумма трансфера оценивается в € 116 млн.
Ранее сообщалось, что Грилиш стал главной целью «горожан». Манкунианцам стало известно, что в новом контракте англичанина, рассчитанном до 2025 года, была прописана сумма выкупа. «Сити» намерен воспользоваться этой опцией и готов заплатить крупную сумму за капитана бирмингемской команды.
Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
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