Хендерсон рассказал, как Клопп отреагировал на выход Германии на Англию в плей-офф Евро
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал о реакции главного тренера красных Юргена Клоппа на итоговую сетку 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.
Сборная Германии в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Венгрией спаслась от поражения и финишировала второй в своём квартете, опередив Португалию и уступив лишь Франции. Таким образом, команда попала в плей-офф на Англию. По словам Джордана, немецкий специалист не прошёл мимо этого события.
«Как только прозвучал финальный свисток, он прислал мне улыбающийся смайлик!» — приводит слова Хендерсона Sky Sports.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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