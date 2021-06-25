Хендерсон рассказал, как Клопп отреагировал на выход Германии на Англию в плей-офф Евро

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал о реакции главного тренера красных Юргена Клоппа на итоговую сетку 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.



Сборная Германии в матче заключительного, 3-го тура группового этапа с Венгрией спаслась от поражения и финишировала второй в своём квартете, опередив Португалию и уступив лишь Франции. Таким образом, команда попала в плей-офф на Англию. По словам Джордана, немецкий специалист не прошёл мимо этого события.



«Как только прозвучал финальный свисток, он прислал мне улыбающийся смайлик!» — приводит слова Хендерсона Sky Sports.



Матч Англия — Германия состоится 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.